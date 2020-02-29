https://news.day.az/world/1207561.html Крупный пожар произошел на складе овощебазы в России - ВИДЕО
Крупный пожар произошел на складе овощебазы в России - ВИДЕО
В Сети появилось видео пожара в подмосковном Наро-Фоминском районе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Там загорелся склад.
Площадь пожара, по последним данным, составляет 5 тысяч квадратных метров.
Возгорание произошло на плодово-овощной базе.
Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре