В Сети появилось видео пожара в подмосковном Наро-Фоминском районе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Там загорелся склад.

Площадь пожара, по последним данным, составляет 5 тысяч квадратных метров.

Возгорание произошло на плодово-овощной базе.

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

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