Как отмечает ведомство, Россия и Турция продолжили рассматривать конкретные шаги по достижению стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на основе меморандумов от 4 мая 2017 года и от 17 сентября 2018-го.

"С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся," - говорится в комментарии МИД.