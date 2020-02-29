https://news.day.az/world/1207569.html МИД России сообщил о результатах переговоров с Турцией по Сирии
МИД России сообщил о результатах переговоров с Турцией по Сирии
В российском МИДе сообщили об итогах очередного раунда российско-турецких консультаций по Сирии, который состоялся с 26 по 28 февраля в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
Как отмечает ведомство, Россия и Турция продолжили рассматривать конкретные шаги по достижению стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на основе меморандумов от 4 мая 2017 года и от 17 сентября 2018-го.
"С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся," - говорится в комментарии МИД.
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