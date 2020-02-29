https://news.day.az/world/1207582.html Эрдоган Путину: Оставьте нас "один на один" с Дамаском
Эрдоган Путину: Оставьте нас "один на один" с Дамаском
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.
Об этом Эрдоган заявил в субботу в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вчера (28 февраля - ред) я спросил у Путина, какие у вас цели там (в Сирии - ред)? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом (президента Сирии Башара Асада - ред)," - утверждает президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле.
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