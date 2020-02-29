Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя принес извинения за свои слова о низком уровне гигиены в Китае, сказанные им в рамках дискуссии о причинах распространения коронавируса нового типа. Его высказывания получили больший резонанс в социальных сетях и вызвали протест посольства Китая в Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая в четверг в эфире одного из региональных телеканалов, Дзайя утверждал, что сравнительно небольшое число случаев заражения коронавирусом в Венето объясняется высоким "уровнем личной гигиены" и "культурным уровнем" местных жителей и итальянцев в целом. По мнению губернатора, это "касается бытовых привычек, привычки принимать душ, часто мыть руки". Наибольший резонанс вызвало проведенное им сравнение пищевых предпочтений жителей Италии и Китая. "Это культурный фактор, Китай платит высокую цену за эту эпидемию, потому что мы видели, как они едят живых мышей", - предположил глава региона.

В китайском посольстве назвали такое заявление итальянского политика "обидным и порочащим". "В этот сложный момент, когда Китай и Италия оказались плечом к плечу в борьбе с эпидемией, итальянский политик оклеветал китайский народ. Мы уверены, что его слова не отражают общего мнения", - прокомментировали в диппредставительстве.

Губернатор Венето в ответ выступил с официальным извинением, признав, что его "высказывание получилось не очень удачным". "Прошу прощения, если я кого-то обидел. Я не собирался спорить об их традициях и надеюсь, что наши хорошие отношения не пострадают", - сказал Дзайя.