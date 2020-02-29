Сотни мигрантов и беженцев собрались на границе Турции и Греции возле пропускного пункта Кастаниес в ожидании, когда их пропустят через границу, периодически происходят столкновения с полицией. Прямую трансляцию с места событий ведет Sputnik Греция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Среди мигрантов в основном молодые мужчины, они постоянно перемещаются. Многие жгут костры, чтобы согреться. В районе стоит холодная погода, периодически идут дожди.

Последняя из стычек с мигрантов с полицией произошла некоторое время назад, в субботу утром. Корреспондент агентства сообщил, что турецкая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов, которые хотели пересечь границу. Молодые люди закрывали лица и отступали от плотного облака газа. С греческой стороны полиция также использовала газ.

Граница второй день остается закрытой. На греческой стороне границы сосредоточена полиция и военная техника. Ночью группа мигрантов пыталась прорваться через пункт пропуска, но полиция остановила мигрантов слезоточивым газом, сообщает телеканал.

Накануне пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев, желающих попасть в Европу. После этого большие группы людей потянулись к границе.

Греция перекрыла границы и направила военную технику, чтобы не допустить мигрантов.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис утром в субботу проводит экстренное совещание по миграционному кризису.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил телеканалу Skai, что на границе увеличены силы, отметив, что накануне были пресечены многочисленные попытки пересечь границу. Он сообщил, что были арестованы несколько человек. Министр отметил, что люди, собравшиеся на границе, не являются беженцами из сирийского Идлиба, оттуда они не смогли бы приехать так быстро.

Телеканал сообщает, что по крайней мере 66 человек смогли проникнуть в Грецию при том, что границы пытались пересечь от трех до четырех тысяч человек. По его информации, мигрантов привозили автобусами.