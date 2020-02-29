В США полицейский арестовал шестилетнюю девочку. Ее заковали в наручники и забрали в полицейскую машину за то, что ударила учителя. Ребенок имеет проблемы со здоровьем, которые влияют на поведение, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

На видео в Сети видно, как офицер связывает руки ребенка гибкими наручниками. Шестилетнюю девочку выводят из здания и сажают в полицейской машины, чтобы доставить в участок. Ребенок кричит, что не хочет и просит отпустить.

Маленькая Кая плохо вела себя на уроке. Когда работники школы попытались ее успокоить, начала бить их. Девочку забрали к директору, а потом в конце концов утихомирили. Именно тогда и приехала полиция, которую вызвал один из сотрудников.

Бабушка девочки признается, что известие ее шокировало. Кая страдает от апноэ во сне - из-за этого плохо спит ночью, имеет плохое самочувствие и перепады настроения. Об особенности девочки в школе знали, говорят родственники. Проблемы малышей со здоровьем пытаются решить, но никак не ожидали, что они приведут к аресту.

Заковали в наручники и забрали в полицейский машины: жуткие кадры ареста 6-летнего ребенка всколыхнули Соединенные Штаты. Видео обнародовала семья девочки, задержанной за то, что ударил учителя. Родственники объясняют - ребенок имеет проблемы со здоровьем, которые влияют на поведение. А после ареста - страдает от кошмаров. Почему полицейский арестовал шестилетнюю и как его за это наказали - в сюжете.

В местной полиции признают, что офицер нарушил закон. Он не связался с руководством во время ареста ребенка младше 12 лет. Мужчину уволили.

Затем работники полицейского управления Орландо получили специальные уведомления, что напоминает им о политике, которая строго запрещает арестовывать детей в возрасте до 12 лет без разрешения руководителя.

Сотрудники школы рассказывают, что после задержания офицер вернулся к ним. Мужчина похвастался, что это его персональный рекорд - самая молодая из шести тысяч арестованных. Впоследствии выяснилось, что того же дня полицейский пытался арестовать в другой школе еще одну шестилетнего ребенка. Впрочем, как только данные девочки проверили, ее отпустили.

Все обвинения с Каи сняли. Родственники девочки говорят, что малыши после ареста страдает от кошмаров и не может видеть в школе охранников в форме, а потому ее пришлось перевести в частное заведение.

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