Уже пять депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом. Об этом сообщил в субботу представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Анализы пяти из 100 сдавших тест на коронавирус депутатов оказались положительными. Тестирование пройдут и другие депутаты", - цитирует телерадиокомпания IRIB представителя президиума в своем Telegram-канале.

Ранее Аббаси сообщил, что парламент приостановил проведение заседаний из-за коронавируса.

По состоянию на пятницу с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека. Ожидается, что минздрав обновит статистику по коронавирусу в субботу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.