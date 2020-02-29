Пентагон выступил против инициативы госдепа США о размещении в Турции вдоль границ Сирии ЗРК Patriot. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри поддерживает удовлетворение просьбы Анкары о временном размещении ЗРК Patriot, но Пентагон считает это предложение безрассудным и обеспокоен "глобальными последствиями этого шага".

Как утверждает газета, помимо прочего Джеффри выступает за создание с участием США закрытой для полетов зоны над Идлибом. Американские военные считают, что такой шаг "создал бы плохой прецедент и не изменил бы расчеты россиян и сирийцев".