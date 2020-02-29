https://news.day.az/world/1207609.html В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Оставлять Турцию один на один с сирийскими властями абсолютно неприемлемо, так как у турецкого руководства нет никаких полномочий на то, чтобы определять судьбу Сирии, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями. Эрдоган отметил, что сирийский вопрос - это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы, Турция вошла туда не по приглашению президента Сирии Башара Асада, а по приглашению сирийского народа, и пока народ не предложит ей уйти, она оттуда не уйдет.
"Заявление абсолютно неприемлемое ни с какой точки зрения... Возникает вопрос, кто и на каком основании на территории Сирии находится. Российские представители работают там в соответствии с просьбой, официально сформулированной законным правительством. Что касается претензий Эрдогана на то, чтобы определять судьбу Сирии, никаких полномочий на это у турецкого руководства нет. Эти полномочия не предоставлены сирийскими властями, эти полномочия не подкреплены никакими решениями ООН. И это фактически заявка на то, чтобы самопроизвольно диктовать свою волю соседним государствам", - сказал РИА Новости Новиков.
Депутат подчеркнул, что попытка развести интересы Башара Асада и сирийского народа выглядит "весьма своеобразно", так как сам Асад получил необходимые полномочия в свое время от сирийского народа через процесс выборов, для того чтобы представлять интересы народа. И то, что отдельные группировки, имевшие сирийское гражданство, это не устраивало, само по себе ничего не означает.
"До того момента, пока Турция участвовала в сирийских делах, с тем чтобы так или иначе минимизировать издержки от деятельности крупных террористических образований, можно было признать позитивную роль Турции в сирийских делах. Если Турция намерена пересмотреть эти подходы и получить некую монополию в сирийских делах, да еще путем такого вмешательства во внутриполитический процесс Сирии, то это неприемлемо. Я думаю, что мы не можем согласиться с такой позицией ни в рамках двухсторонних российско-турецких форматов, ни с точки зрения нашей дальней работы с сирийским правительством, ни с точки зрения той позиция, которую мы можем занимать на международных площадках", - заключил Новиков.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре