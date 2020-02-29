"Заявление абсолютно неприемлемое ни с какой точки зрения... Возникает вопрос, кто и на каком основании на территории Сирии находится. Российские представители работают там в соответствии с просьбой, официально сформулированной законным правительством. Что касается претензий Эрдогана на то, чтобы определять судьбу Сирии, никаких полномочий на это у турецкого руководства нет. Эти полномочия не предоставлены сирийскими властями, эти полномочия не подкреплены никакими решениями ООН. И это фактически заявка на то, чтобы самопроизвольно диктовать свою волю соседним государствам", - сказал РИА Новости Новиков.

Депутат подчеркнул, что попытка развести интересы Башара Асада и сирийского народа выглядит "весьма своеобразно", так как сам Асад получил необходимые полномочия в свое время от сирийского народа через процесс выборов, для того чтобы представлять интересы народа. И то, что отдельные группировки, имевшие сирийское гражданство, это не устраивало, само по себе ничего не означает.

"До того момента, пока Турция участвовала в сирийских делах, с тем чтобы так или иначе минимизировать издержки от деятельности крупных террористических образований, можно было признать позитивную роль Турции в сирийских делах. Если Турция намерена пересмотреть эти подходы и получить некую монополию в сирийских делах, да еще путем такого вмешательства во внутриполитический процесс Сирии, то это неприемлемо. Я думаю, что мы не можем согласиться с такой позицией ни в рамках двухсторонних российско-турецких форматов, ни с точки зрения нашей дальней работы с сирийским правительством, ни с точки зрения той позиция, которую мы можем занимать на международных площадках", - заключил Новиков.