К этому времени под медицинским наблюдением в Грузии находятся 170 человек с подозрением на коронавирус, говорится в сообщении администрации правительства, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

На карантин поместили людей, которые недавно приехали из-за рубежа с симптомами заболевания, а также тех, кто контактировали с зараженными.

"Межведомственный координационный совет благодарит помещенных в карантин лиц за проявление высокой общественной ответственности и учет рекомендаций министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Грузии зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Все инфицированные - граждане Грузии, которые недавно приехали из-за рубежа.

В школах Грузии уже ввели досрочные каникулы. Все учебно-воспитательные учреждения, а также общественный транспорт будут дезинфицированы.