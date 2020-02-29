https://news.day.az/world/1207621.html В Грузии 170 человек помещены на карантин
В Грузии 170 человек помещены на карантин
К этому времени под медицинским наблюдением в Грузии находятся 170 человек с подозрением на коронавирус, говорится в сообщении администрации правительства, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.
На карантин поместили людей, которые недавно приехали из-за рубежа с симптомами заболевания, а также тех, кто контактировали с зараженными."Межведомственный координационный совет благодарит помещенных в карантин лиц за проявление высокой общественной ответственности и учет рекомендаций министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Грузии зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Все инфицированные - граждане Грузии, которые недавно приехали из-за рубежа.
В школах Грузии уже ввели досрочные каникулы. Все учебно-воспитательные учреждения, а также общественный транспорт будут дезинфицированы.
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