Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в субботу в Катаре. Об этом сообщило Катарское информационное агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, коронавирус обнаружен у 36-летнего подданного Катара, который недавно вернулся в страну в числе эвакуированных из Ирана.