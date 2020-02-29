https://news.day.az/world/1207624.html В Катаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Катаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в субботу в Катаре. Об этом сообщило Катарское информационное агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, коронавирус обнаружен у 36-летнего подданного Катара, который недавно вернулся в страну в числе эвакуированных из Ирана.
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