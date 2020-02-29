Американского голливудского актера Тома Круза и других членов творческой команды будущей ленты из серии "Миссия невыполнима" отправили на карантин в Венеции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, карантинный режим продлится до марта. Отметим, что Том Круз приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах - в частности на гондоле и на фоне известных достопримечательностей.

Из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить, а всех звезд - изолировать. Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован.