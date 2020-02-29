Администрация международного аэропорта Шоуду китайской столицы в субботу выявила пассажира с подозрением на заболевание, вызванное новым коронавирусом. Он прибыл в КНР рейсом Москва - Пекин, сообщило посольство РФ в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Утром 29 февраля в международном аэропорту Шоуду на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-2019", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

В нем отмечается, что ни у одного из следовавших на борту граждан России - 20 пассажиров и 15 членов экипажа - симптомов заболевания пока не обнаружено. "Пассажиры и экипаж воздушного судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики", - уточняется в заявлении.

Как сообщило посольство, российские дипломаты установили постоянный контакт с компетентными органами Китая и следят за развитием ситуации. Также поддерживается связь с гражданами РФ.