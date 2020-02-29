Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия. С таким утверждением выступил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия. По состоянию на вчерашний вечер, семь складов с химическими веществами были взорваны. Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут терпеть последствия", - утверждал президент на встрече с депутатами в Стамбуле. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

С подачи России 10 сентября 2013 года Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы химического оружия и вскоре передала документы о присоединении к Конвенции по запрещению химоружия. Спустя месяц Сирия официально стала 190-м членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Все запасы ХО было решено уничтожить, а процесс его производства запретить. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии вывезена последняя партия химоружия для последующего уничтожения. 4 января 2016 года глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в Техасе были переработаны последние 75 цилиндров фтороводорода. Таким образом, процесс уничтожения сирийского химического оружия считался завершенным.