Результаты тестов на коронавирус COVID-19 трех представителей вспомогательного медперсонала больницы Tenon в 20-м округе на востоке Парижа дали положительный результат, заявил представитель госпиталя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне число выявленных во Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.

"У троих человек выявлен положительный результат на COVID-19, это три вспомогательных медработника, которые хорошо себя чувствуют, и которых в качестве меры предосторожности поместили в специализированное отделение. Также есть некоторое число человек, которые ожидают результаты тестов", - заявил глава отделения инфекционных и тропических заболеваний больницы Tenon Жиль Пиалу. Его выступление транслировал телеканал BFMTV.

Дирекция государственных больничных учреждений Парижа (AP-HP) отмечает в своем заявлении, что именно в этой больнице проходит лечение человек, болезнь которого протекает особенно тяжело. Он был госпитализирован 21 февраля. Через несколько дней, 27 февраля, медики выявили у него заражение коронавирусом COVID-19. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы Tenon, его состояние оценивается как тяжелое.