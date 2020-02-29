https://news.day.az/world/1207637.html В Париже три медработника заразились коронавирусом
В Париже три медработника заразились коронавирусом
Результаты тестов на коронавирус COVID-19 трех представителей вспомогательного медперсонала больницы Tenon в 20-м округе на востоке Парижа дали положительный результат, заявил представитель госпиталя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Накануне число выявленных во Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.
"У троих человек выявлен положительный результат на COVID-19, это три вспомогательных медработника, которые хорошо себя чувствуют, и которых в качестве меры предосторожности поместили в специализированное отделение. Также есть некоторое число человек, которые ожидают результаты тестов", - заявил глава отделения инфекционных и тропических заболеваний больницы Tenon Жиль Пиалу. Его выступление транслировал телеканал BFMTV.
Дирекция государственных больничных учреждений Парижа (AP-HP) отмечает в своем заявлении, что именно в этой больнице проходит лечение человек, болезнь которого протекает особенно тяжело. Он был госпитализирован 21 февраля. Через несколько дней, 27 февраля, медики выявили у него заражение коронавирусом COVID-19. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы Tenon, его состояние оценивается как тяжелое.
Работников, которые находились с ним в контакте, и у которых проявились симптомы болезни, например, кашель, насморк или высокая температура, изолировали. Состояние здоровья двух первых медработников, результаты которых дали положительный результат на COVID-19, не дают "оснований для беспокойства". Их госпитализировали в инфекционное отделение больницы Pitié-Salpêtrière.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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