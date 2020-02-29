Греция не пустила из Турции на свою территорию несколько тысяч сирийских беженцев, сообщают европейские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства, передает Day.Az со ссылкой на interfax.ru.

"Греция вчера подверглась нелегальной, организованной массовой атаке на наши границы и выдержала ее. Мы предотвратили проникновение более 4 тыс. нелегалов на наши территории", - сказал представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Между греческой полицией и беженцами в субботу на границе происходят столкновения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для потока беженцев из Сирии, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов.