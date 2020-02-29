Местные жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас. Причина в том, что в больницу без их согласия доставили больных коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал Iran International, передает Day.Az со ссылкой на strana.ua.

В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено десять заболевших. Поэтому вечером в пятницу, 28 февраля, протестующие подожгли клинику Тохид Бандар Аббас, где находились пациенты с коронавирусом. О жертвах и потерях не сообщается.

Специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян сообщил порталу Al Arabiya, что информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных - ложь.