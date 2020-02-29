Крупнейшие за 25 лет учения США в Европе начинаются в Польше. Участие в них примут 37 тысяч военных, в числе 20 тыс. из США, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.

Маневры получили название Defender-Europe 20. Как уточняется, в течение нескольких недель в Польшу прибудут тысячи американских солдат и военнослужащих других стран НАТО, в основном из Германии и Великобритании. Будут задействованы также военные и гражданские аэродромы.