https://news.day.az/world/1207660.html США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана
США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана
США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев, говорится в совместной декларации, текст которой разместил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте.
Также в заявлении отмечается, что США выведут свои силы с оставшихся баз и сократят число войск в Афганистане до 8600 в течение 135 дней после соглашения с движением "Талибан".
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