"США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте.

Также в заявлении отмечается, что США выведут свои силы с оставшихся баз и сократят число войск в Афганистане до 8600 в течение 135 дней после соглашения с движением "Талибан".