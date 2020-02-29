Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают работу школ и детских садов, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, об этом в субботу заявил министр образования этой страны Хусейн аль-Хамади, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Приостановить работу детских садов в государстве, начиная с первого марта... Приостановить школьную деятельность в эмиратах страны до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер министерства", - говорится в заявлении главы ведомства в Twitter.

До настоящего момента власти ОАЭ выявили 13 случаев заболевания коронавирусом, при этом трех человек удалось полностью вылечить.