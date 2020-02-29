Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Великобритании, общее число случаев заражения составило 23, говорится в заявлении главного врача Англии Криса Уитти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все три случая расследуются, изучаются контакты заболевших", - говорится в заявлении.

Два пациента недавно вернулись из Италии, один - из Азии, отмечает Уитти.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек. Среди европейских стран самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Италии.