На станции метро "Маяковская" в Москве произошла массовая драка фанатов футбольных клубов "Динамо" и "Спартак". Видео инцидента в субботу, 29 февраля, публикует Telegram-канал "Подъем".

Стычка началась после того, как на станцию приехал поезд, в котором находилось около ста фанатов "Спартака". На платформе их уже ждали болельщики "Динамо", которые напали на прибывших.

Драка, которая началась в метро, позже переместилась на улицу, где нескольких фанатов задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате потасовки несколько человек получили травмы.