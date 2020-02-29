https://news.day.az/world/1207672.html Футбольные фанаты устроили массовую драку в московском метро - ВИДЕО
Футбольные фанаты устроили массовую драку в московском метро - ВИДЕО
На станции метро "Маяковская" в Москве произошла массовая драка фанатов футбольных клубов "Динамо" и "Спартак". Видео инцидента в субботу, 29 февраля, публикует Telegram-канал "Подъем".
Стычка началась после того, как на станцию приехал поезд, в котором находилось около ста фанатов "Спартака". На платформе их уже ждали болельщики "Динамо", которые напали на прибывших.
Драка, которая началась в метро, позже переместилась на улицу, где нескольких фанатов задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате потасовки несколько человек получили травмы.
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