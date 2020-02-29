Число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, 29 человек скончались, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает РИА Новости.

"Начнем с позитивных новостей, у нас четверо выздоровевших, они из Лигурии. Сейчас у нас 1049 зараженных. 29 человек скончались, 50 выздоровели", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось о 21 смертельном исходе и 821 случае заражения.

По его словам, из общего числа зараженных 52% случаев находятся в домашней изоляции: они либо не имеют симптомов, либо не нуждаются в госпитализации из-за того, что их симптомы очень легкие.

Также Боррелли, назначенный комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения в связи с витком заражений, заявил, что для выявления инфиницированных было проведено свыше 18 тысяч анализов.