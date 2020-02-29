https://news.day.az/world/1207674.html Эрдоган и Роухани обсудили Идлиб
Эрдоган и Роухани обсудили Идлиб
Между президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани состоялся телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, стороны провели обмен мнениями вокруг региональных вопросов, в частности, ситуации в Идлибе.
Также главы государств обсудили двусторонние отношения.
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