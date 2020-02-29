https://news.day.az/world/1207676.html Первая жертва коронавируса в США
Первая жертва коронавируса в США
Первая смерть от коронавируса на территории США зафиксирована в штате Вашингтон, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на официальных лиц штата, передает РИА Новости.
В пятницу Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек.
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