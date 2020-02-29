Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению в стране коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули несколько тем двусторонней повестки дня.

Два лидера предметно обсудили ситуацию в Сирии, где ранее произошло обострение конфликта в Идлибской зоне деэскалации. Как рассказали в Кремле, Путин и Роухани выразили общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в "астанинском формате" договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами. При этом должны соблюдаться суверенитет и территориальная целостность Сирии.

В свою очередь, Роухани заявил Путину, что ситуация в сирийском Идлибе не должна стать предлогом для вмешательства со стороны США, этого допустить нельзя, сообщил офис президента Ирана.

Главы государств также обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Они отметили важность сохранения соглашения, так как оно является значимым фактором поддержания международной безопасности.