https://news.day.az/world/1207679.html Более 36 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию - заявление министра
Более 36 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию - заявление министра
Более 36 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"По состоянию на 21:02 нашу страну через Эдирне покинули 36776 беженцев", - отметил министр.
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