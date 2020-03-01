Число инфицированных коронавирусом во Франции достигло 100 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон. Его выступление транслировал телеканал BFM, передает ТАСС.

В пятницу власти страны сообщали о 57 заразившихся коронавирусом на территории страны.

"По состоянию на 18:00 субботы число инфицированных составляет 100 человек. При этом 12 человек выздоровели, два умерли и 86 госпитализированы, из которых девять находятся в тяжелом состоянии", - сказал Саломон. По его словам, из 100 заразившихся 53 "стали передатчиками вируса". Еще 18 человек ожидают результатов тестов на наличие коронавируса.

Жером Саломон подчеркнул, что значительный рост за сутки числа заболевших связан с очагом инфекции в департаменте Уаза, расположенном в 70 км к северу от Парижа. "Ведущееся расследование позволило выяснить, что заболевание в этом очаге распространялось от двух человек, которые в свою очередь заразились от носителя [вируса], личность которого еще не установлена", - уточнил эксперт.

По его словам, ведущие расследование специалисты придерживаются мнения, что заболевание в департаменте Уаза начало распространяться с крупной военной базы у города Крей. В то же время Жером Саломон опроверг утверждения СМИ, что на базу вирус был занесен теми, кто участвовал в операции по эвакуации французов из Китая. "На борту этих самолетов не было обнаружено ни одного больного, а участвовавшие в этой операции команды прошли карантинную проверку в течение 14 дней", - напомнил он.

Второй очаг заболевания на территории Франции находится на востоке страны, поблизости от города Анси. Там на настоящее время выявлено 9 заболевших, сообщил эксперт. Вирус попал туда с людьми, совершившими путешествие в Египет.