В Таджикистане проходят парламентские выборы

Выборы в нижнюю палату парламента стартовали в воскресенье в Таджикистане. В 6:00 по местному времени в стране открылись 3412 избирательных участков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Граждане выберут 63 депутатов, из которых 41 избирается по одномандатному списку, а 22 - по партийным спискам. По данным промежуточного отчета международных наблюдателей от стран СНГ, в списки избирателей включены 4,9 млн граждан Таджикистана. Голосование продлится до 20:00.

В предвыборную гонку вступили семь партий: Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.

Для граждан Таджикистана, находящихся за пределами республики, откроются 39 избирательных участков в 30 посольствах и 9 консульствах.

Предварительные итоги голосования будут объявлены Центризбиркомом Таджикистана 2 марта.