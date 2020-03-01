Более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 824 человек, из них 41 625 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 52,1% от общего числа заболевших. На лечении остаются еще 32 949 человек.