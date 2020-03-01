https://news.day.az/world/1207695.html В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса

В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса

В мире, 1 марта 2020 09:15 231

Власти Таиланда подтвердили первую смерть в результате заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом объявили в воскресенье представители министерства здравоохранения королевства на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, скончался 35-летний таец с заболеванием крови, которое у него было диагностировано до заражения вирусом. Представители Минздрава пояснили, что на данный момент неизвестно наверняка, был ли причиной смерти коронавирус или другие заболевания, предваряющие ухудшение состояния здоровья. Однако вируса у погибшего на момент смерти уже не было.

Специалисты пояснили, что у пациента не было вируса с 16 февраля, однако его здоровье к этому моменту уже ухудшилось.

Вместе с тем общее число подтвержденных в королевстве случаев заражения коронавирусом составляет 42, вылечились 30 человек.

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