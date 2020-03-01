В Греции подтвердили три новых случая заражения коронавирусом

Еще три случая заражения новым коронавирусом подтверждены в Греции в субботу, число зараженных достигло семи, сообщило министерство здравоохранения Греции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Заражение подтверждено у гречанки, имевшей близкие контакты с первой зараженной коронавирусом, она находится в изоляции в больнице в Салониках. Помимо этого, вирус подтвержден у грека, посетившего пострадавший район Италии и находящегося на карантине в больнице в Афинах. Инфицирование подтверждено также у гречанки, имевшей контакт с ранее заболевшей женщиной в Афинах, говорится в бюллетене, распространенном вечером в субботу.

Власти Греции заявили, что принимают все меры для недопущения распространения заражения.

В Салониках в целях профилактики закрыта на 14 дней школа, ученик которой был инфицирован новым типом коронавируса от своей матери. Закрыты несколько школ в Афинах.

Власти Греции запретили проводить карнавалы, которые проходят по всей стране перед началом Великого поста. Нарушителям запрета грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Отложен на несколько месяцев Дельфийский экономический форум - крупнейший в Греции. Между тем в Афинском аэропорту не заметно никаких повышенных мер контроля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1,3 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 6 тысяч человек в 53 странах. Количество летальных исходов выросло до 86 - за сутки их было 19. Вирус распространился ещё на две страны - Мексику и Сан-Марино.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человек, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.