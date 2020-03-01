Мухиддин Яссин, президент Объединенной партии сынов земли Малайзии, стал новым премьер-министром страны. Верховный правитель (король) Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах привел в воскресенье к присяге 72-летнего политика в своем дворце Истана негара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пост главы правительства оказался вакантным после того, как 24 февраля прошение об отставке подал Махатхир Мохамад, который возглавил кабмин по итогам всеобщих парламентских выборов в 2018 году.

Верховный правитель, назначив 94-летнего Махатхира временным премьером, впервые в истории Малайзии провел отдельные встречи с каждым депутатом нижней палаты парламента, а также лидерами партий и фракций. Как отмечалось в распространенном в субботу заявлении королевского дворца, "по итогам консультаций стало очевидно, что Мухиддин пользуется поддержкой большинства законодателей", поэтому было принято решение назначить его премьером.