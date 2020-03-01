Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель пары рассказал, что Джонсон и Симондс объявили о помолвке. Кроме того, британский премьер скоро станет отцом: ребенок должен появиться на свет примерно в начале лета.

Как написала сама Симондс в своем закрытом Instagram-аккаунте, помолвка произошла еще в конце прошлого года. "Чувствую себя невероятно счастливой", - поделилась она.

До Симондс Борис Джонсон был женат уже трижды. От второго брака на юристе Марине Уилер у него четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.