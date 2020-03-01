Авиакомпания American Airlines приостанавливает сообщение с Миланом из двух городов - Нью-Йорка и Майами из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что полеты будут приостановлены до 24 апреля из Майами и нью-йоркского аэропорта JFK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого правительство США рекомендовало гражданам страны не путешествовать в Италию в связи с распространением коронавируса.

По последним данным, в Италии заражены более тысячи человек, 29 заразившихся скончались.