Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до очень высокого. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Увеличение числа случаев заболевания и числа затронутых стран в течение последних нескольких дней, безусловно, вызывает озабоченность", - заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмониию, может выйти из-под контроля.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 85,9 тысяч человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, примерно 39,7 тысяч - вылечились.