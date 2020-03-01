В КНР обнародовали результаты патологоанатомической экспертизы после вскрыия тела первого умершего от коронавируса человека, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

85-летний мужчина был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга, но симптомы коронавируса у него проявились только на 10-й день, когда он почувствовал дискомфорт в горле. В его легких обнаружили очаги инфекции, а на 28-й день госпитализации мужчина сконался.

Вскрытие показало, что вирус поражает глубокие части дыхательных путей и легочных альвеол, что очень похоже на SARS - атипичную пневмонию.

"Фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS", - отмечается в докладе о вскрытии.

О том, поражает ли коронавирус другие органы, пока нельзя сказать с точной уверенностью.