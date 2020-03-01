https://news.day.az/world/1207717.html На парламентских выборах в Словакии победили центристы
На парламентских выборах в Словакии победили центристы
Смена политического курса в Словакии. На парламентских выборах победу одержала центристская партия "Обычные люди и независимые личности", сообщает "Россия 24".
Их основные конкуренты - социал-демократы, которые возглавляли правительство последние 8 лет, уже официально признали поражение и объявили, что перейдут в оппозицию, если их не пригласят участвовать в коалиции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Центристы набрали около 25 процентов голосов, опередив социал-демократов на 6 процентов.
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