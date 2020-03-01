https://news.day.az/world/1207729.html В Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране

В Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране

В мире, 1 марта 2020 11:06 137

Власти штата Западная Австралия сообщили в воскресенье о первой смерти от болезни, вызванной коронавирусом нового типа в стране. Выступление главы здравоохранительного ведомства штата приводит телерадиокорпорация ABC, передает Day.Az соссылкой на ТАСС.

По ее информации, первой жертвой вируса в Австралии стал 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess. Его супруга также заразилась коронавирусом, находясь на лайнере. Ее состояние оценивается как стабильное.

На территории Австралии были зарегистрированы 25 пациентов с коронавирусом нового вида. 15 из них полностью выздоровели. Девять человек из числа эвакуированных с борта Diamond Princess проходят лечение в клиниках Дарвина.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся туда 3 февраля. Среди пассажиров круизного судна был гражданин Китая, у которого был обнаружен вирус. Он сошел на берег 25 января в Гонконге. Карантин на борту круизного лайнера был объявлен 5 февраля.

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