https://news.day.az/world/1207736.html Lufthansa сократит перелеты на фоне коронавируса
Lufthansa сократит перелеты на фоне коронавируса
Немецкая авиакомпания Lufthansa на четверть сокращает перелеты малой и средней протяженности на несколько ближайших недель на фоне эпидемии коронавируса, сообщается в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вследствие сложившейся ситуации, вызванной возросшими темпами распространения коронавируса, Lufthansa Group приняла решение предпринять ряд дальнейших мер... В течение нескольких следующих недель количество перелетов малой и средней протяженности будет сокращено на 25%", - заявила авиакомпания.
Lufthansa отмечает, что продолжительность этого периода будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.
Кроме того, количество перелетов большой протяженности также сократится. Авиакомпания объявила о том, что число временно неиспользуемых самолетов, предназначенных для длительных перелетов, возрастет с 13 до 23.
В качестве одной из мер противодействия коронавирусу авиакомпания также рассматривает возможность сокращения рабочих часов сотрудников.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
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