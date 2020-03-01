Немецкая авиакомпания Lufthansa на четверть сокращает перелеты малой и средней протяженности на несколько ближайших недель на фоне эпидемии коронавируса, сообщается в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вследствие сложившейся ситуации, вызванной возросшими темпами распространения коронавируса, Lufthansa Group приняла решение предпринять ряд дальнейших мер... В течение нескольких следующих недель количество перелетов малой и средней протяженности будет сокращено на 25%", - заявила авиакомпания.