Пассажиры рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии" попали в карантин по коронавирусу

Более 230 пассажиров чартерного рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии" помещены на двухнедельный карантин в санатории в городе Чиричик (Ташкентская область) из-за распространения коронавируса в Южной Корее, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель министерства транспорта Узбекистана сообщал, что правительственная комиссия приняла решение с 1 марта временно приостановить авиасообщение с Южной Кореей из-за активного распространения нового типа коронавируса в этой стране. Планируется, что "Узбекские авиалинии" организуют чартерные рейсы по эвакуации узбекистанских граждан из Сеула.

Представитель Минздрава республики уточнил, что 231 пассажир, в том числе 49 иностранных граждан, прибывших чартером в Ташкент, будут помещены на двухнедельный карантин в один из санаториев в городе Чирчик Ташкентской области.

Еще 22 транзитных пассажира будут временно изолированы в карантинное помещение, а затем вылетят в пункт своего назначения, пояснил представитель Минздрава.