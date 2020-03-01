Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с новым коронавирусом в России в целом находится под контролем, он рассчитывает, что предпринятые меры по борьбе с ним буду и эффективны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уже неоднократно отмечали: в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием. Приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем", - заявил Путин на совещании с представителями кабмина РФ и ведущих нефтегазовых компаний в воскресенье, в рамках которого глава государства предложил обсудить ситуацию на глобальном сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.