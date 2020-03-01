Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии, сообщает в воскресенье Университетская больница Хельсинки (HUS).

Инфекция зарегистрирована у человека пенсионного возраста и ребенка, оба вернулись домой, где находятся в изоляции и чувствуют себя хорошо, уточняется в сообщении.

Первый случай заражения у жителя Финляндии был зарегистрирован 26 февраля - заболела женщина трудоспособного возраста, она чувствует себя хорошо, сообщал Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL). В пятницу сообщалось о втором случае COVID-19 в Финляндии, также у женщины трудоспособного возраста, вернувшейся из Италии.