https://news.day.az/world/1207750.html В Финляндии выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Финляндии выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии, сообщает в воскресенье Университетская больница Хельсинки (HUS).
"Больница подтвердила коронавирус (COVID-19) у двух лиц, контактировавших с человеком, у которого было подтверждено заражение в пятницу", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инфекция зарегистрирована у человека пенсионного возраста и ребенка, оба вернулись домой, где находятся в изоляции и чувствуют себя хорошо, уточняется в сообщении.
Первый случай заражения у жителя Финляндии был зарегистрирован 26 февраля - заболела женщина трудоспособного возраста, она чувствует себя хорошо, сообщал Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL). В пятницу сообщалось о втором случае COVID-19 в Финляндии, также у женщины трудоспособного возраста, вернувшейся из Италии.
Первый случай коронавируса в Финляндии в целом был подтвержден у гражданина Китая 24 января, отдыхающего в Лапландии, пациент выздоровел и вернулся в Китай.
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