Количество зараженных новым типом коронавируса в Норвегии достигло 15 человек, сообщает норвежский Институт национального здоровья, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что коронавирус в субботу был подтвержден еще у восьми человек, помимо семерых, у кого уже было диагностировано заболевание к пятнице. Трое зараженных являются сотрудниками больницы в столице страны Осло. По данным Института национального здоровья, все пациенты были заражены в очагах распространения вируса за границей.