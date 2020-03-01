https://news.day.az/world/1207764.html Сирия закрывает небо над Идлибом
Сирия закрывает небо над Идлибом
Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, передает сирийское государственное агентство САНА.
"Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач", - уточняется в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации СМИ, турецкие Вооруженные силы продолжают атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях.
"Турция в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии. Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских", - отмечено в заявлении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре