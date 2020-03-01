Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, передает сирийское государственное агентство САНА.

"Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач", - уточняется в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации СМИ, турецкие Вооруженные силы продолжают атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях.