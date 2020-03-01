Ведущие политики правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) обвиняют Россию в новом кризисе с беженцами в Сирии и Турции. По словам министра обороны Германии, председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Евросоюз и США должны вместе усилить давление на сирийского и российского президентов Башара Асада и Владимира Путина, чтобы "открыть путь к политическому диалогу для прекращения страшной войны в Сирии", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Схожего мнения придерживается и глава комитета по иностранным делам германского бундестага Норберт Реттген. По его мнению, Запад должен подумать о дополнительных санкциях против России. До сих пор Путину не пришлось заплатить никакой цены "за свою завоевательную войну рядом с Асадом", говорит Реттген, и поэтому у российского президента "нет никаких причин соглашаться с любыми дружественными призывами европейских министров иностранных дел".

Следовательно, Запад должен принудить Россию к переговорам с помощью угрозы экономических санкций, считает немецкий политик.

"Мы должны дать четко понять, что готовы играть жестко в дипломатическом и экономическом плане", - считает Реттген.

Если бы подобная инициатива исходила совместно от Германии и Франции, она не могла бы не повлиять на Путина, уверен он.

При этом в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по мнению Реттгена, Германии и Евросоюзу надлежит действовать аккуратно и бережно. Хотя последние шаги турецкого президента в отношении сирийских беженцев внешне имеют форму угрозы, по существу это "крик о помощи", обращенный к Европе, считает парламентарий.