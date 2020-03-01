В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии выросло до 117. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил институт Роберта Коха.

Ранее минздрав сообщал о почти 60 случаях.

"В Германии на сегодняшний день подтверждено 117 случаев инфекции вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении института, ведущего статистику заболеваний коронавирусом в стране.

Заболевание зафиксировали уже в 9 федеральных землях из 16. Наибольшее число случаев в Северном Рейне-Вестфалии - 66. Девятнадцать случаев подтверждены в Баварии, первом регионе, где в Германии появились инфицированные новым коронавирусом, 15 в Баден-Вюртемберге, восемь в Гессене и отдельные случаи в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.