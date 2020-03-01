https://news.day.az/world/1207782.html В Германии пенсионерка въехала в группу людей на остановке
В Германии пенсионерка въехала в группу людей на остановке
Пенсионерка въехала на автомобиле в группу людей на трамвайной остановке в немецком городе Эссен, пострадали не менее 11 человек. Об этом сообщила в субботу местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. По предварительным данным, происшедшее является несчастным случаем. 81-летняя женщина не притормозила перед остановившимся трамваем, из которого выходили люди.
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