Пенсионерка въехала на автомобиле в группу людей на трамвайной остановке в немецком городе Эссен, пострадали не менее 11 человек. Об этом сообщила в субботу местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. По предварительным данным, происшедшее является несчастным случаем. 81-летняя женщина не притормозила перед остановившимся трамваем, из которого выходили люди.