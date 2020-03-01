https://news.day.az/world/1207798.html В Сингапуре подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

В Сингапуре подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

В мире, 1 марта 2020 17:08 229

Власти Сингапура сообщили о четырех новых случаях передачи коронавируса, среди инфицированных в том числе граждане Мьянмы и Японии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Клинические исследования подтвердили наличие вируса у 37-летней гражданки Сингапура, а также ее помощницы по хозяйству из Мьянмы. Обе женщины не посещали Китай или Республику Корея, но побывали на прошлых выходных на индонезийском острове Батам", - указывается в заявлении. "54-летний гражданин Японии в последнее время также не покидал пределы Сингапура", - отметили в ведомстве.

Общее число инфицированных в стране достигло 106 человек, 74 из них выздоровели. Между тем, по сообщению Минздрава, "семеро находятся в критическом состоянии".

Ранее власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом в отдельных эпизодах источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Назван неожиданный положительный эффект эпидемии коронавируса 17:29, В мире 64
"Южный газовый коридор" делает Азербайджан более независимым - российский эксперт 17:20, Экономика 94
В Сингапуре подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом 17:08, В мире 226
Личный состав и боевая техника азербайджанской армии отправлены в район учений - ФОТО 16:55, Политика 258
Детей основателя Apple лишили наследства 16:48, В мире 361
С Diamond Princess всех эвакуировали 16:27, В мире 440
В Финляндии выявили два новых случая заражения коронавирусом 16:14, В мире 455
Взрыв в частном доме в Исмаиллы, есть пострадавшие - ФОТО 16:01, Общество 946
В Германии пенсионерка въехала в группу людей на остановке 15:55, В мире 629
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 987 15:51, В мире 913
В Исмаиллы "Mercedes" врезался в дерево, есть погибший 15:40, Общество 757
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117 15:29, В мире 767
Лондон собирается выйти из Европейской конвенции по правам человека 15:16, В мире 806
Сильный пожар в Баку - ФОТО 15:03, Общество 1 736
Турецкая армия проводит в Идлибе успешную операцию "Щит весны" 14:50, В мире 1 185
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию 14:38, В мире 990
Ватикан откроет архивы времен Второй мировой войны 14:24, В мире 1 106
Сирия закрывает небо над Идлибом 14:11, В мире 1 206
Ferrari из-за коронавируса опасается не попасть на Гран-при Австралии 14:03, Спорт 1 041
Какой будет погода в Баку завтра? 13:47, Общество 6
Четверо иностранцев помещены в карантин в Азербайджане - из-за коронавируса 13:33, Общество 2 238
В Норвегии число заразившихся коронавирусом выросло до 15 человек 13:25, В мире 1 321
Названа причина переноса памятника Хатаи - ФОТО 13:17, Общество 1 863
В Баку пятеро граждан Ирана госпитализированы из-за коронавируса - ФОТО 13:13, Общество 3 000
В Финляндии выявили два новых случая заражения коронавирусом 13:00, В мире 1 365
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России под контролем 12:48, В мире 1 426
По следам армянской мафии: Как глава "Ташир" Самвел Карапетян террориризирует всю Москву 12:40, Политика 2 087
Пассажиры рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии" попали в карантин по коронавирусу 12:28, В мире 1 673
Путин собрал совещание по ситуации в экономике из-за коронавируса 12:17, В мире 1 558
Борис Джонсон женится и станет отцом 12:13, В мире 1 640
Təhsil Nazirliyinin rəsmisindən məktəblərin bağlanması tələbinə REAKSİYA 12:03, Azərbaycanca 3 264
В Сумгайыте сгорел пассажирский автобус 12:00, Общество 1 814
Lufthansa сократит перелеты на фоне коронавируса 11:53, В мире 1 626
Последние данные о состоянии заразившихся коронавирусом в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО 11:44, Общество 4 439
Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине 11:40, В мире 1 653
В Средиземное море вошел американский авианосец 11:33, В мире 1 771
Азербайджан строит серьезные энергетические планы - российский эксперт 11:20, Экономика 1 890
Эти товары освобождаются от пошлин - Список 11:12, Экономика 2 495
В Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране 11:06, В мире 1 804
В Азербайджане подешевел интернет 10:52, Экономика 2 921
ДТП на крупном проспекте в Баку, возникла пробка 10:46, Общество 2 631
В Малайзии приведен к присяге новый премьер-министр 10:35, В мире 1 872
На парламентских выборах в Словакии победили центристы 10:22, В мире 1 900
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса 10:10, В мире 2 433
Азербайджанец изготовил четки длиной в 10 метров - ВИДЕО 10:01, Общество 2 228
В Баку перенесен памятник Шаху Исмаилу Хатаи – ФОТО 09:56, Общество 4 677
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 09:48, Политика 1 986
American Airlines ограничивает сообщение в Милан из-за коронавируса 09:41, В мире 2 084
ВОЗ подняла уровень опасности распространения коронавируса 09:35, В мире 2 215
В американском штате объявили ЧП из-за коронавируса 09:31, В мире 2 180
В Греции подтвердили три новых случая заражения коронавирусом 09:26, В мире 2 112
Из президентской гонки в США выбыл миллиардер Том Стейер 09:21, В мире 2 153
В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса 09:15, В мире 2 164
Для девятиклассников пройдет I этап выпускных экзаменов 09:11, Общество 2 410
Сильный взрыв в центре Лос-Анджелеса, есть пострадавшие - ВИДЕО 09:06, В мире 2 306
Более половины заразившихся коронавирусом в Китае вылечились 09:00, В мире 2 236
В Азербайджане обнародованы показатели возобновляемой энергетики за 2019 год 08:54, Экономика 2 444
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 08:43, В мире 2 334
Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися - ОБНОВЛЕНО 08:40, В мире 2 261
В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству 08:10, В мире 2 411
Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 100 07:42, В мире 2 541
США вводят запрет на въезд иностранцев, посещавших Иран 07:17, В мире 2 627
Турция объявила о приостановке авиарейсов в Италию, Южную Корею и Ирак 00:56, В мире 4 262
Более 36 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию - заявление министра 00:17, В мире 4 524
Али Ахмедов: ПЕА успешно проведя избирательные кампании, еще раз подтвердила свою репутацию и роль в обществе 29 февраля 23:30, Политика 4 266
Революция Пашиняна превращается в режим - мобилизация, "референдум" и тотальное вранье 29 февраля 22:53, Политика 5 789
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом 29 февраля 22:49, В мире 4 836
Первая жертва коронавируса в США 29 февраля 22:31, В мире 4 901
Главные мероприятия марта – КультГид Lady.Day.Az 29 февраля 22:12, Культура 5
Эрдоган и Роухани обсудили Идлиб 29 февраля 22:08, В мире 4 908
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек 29 февраля 22:07, В мире 4 857
Футбольные фанаты устроили массовую драку в московском метро - ВИДЕО 29 февраля 20:52, В мире 5 602
Трамп прокомментировал подписание соглашения с "Талибаном" 29 февраля 20:44, В мире 5 181
Эрдоган: Турция в сирийском вопросе не стремится к расширению территорий 29 февраля 20:11, В мире 5 476
В министерстве образования создан штаб в связи с коронавирусом 29 февраля 19:30, Общество 7 082
Число случаев заражения коронавирусом в Британии увеличилось до 23 29 февраля 18:53, В мире 5 730
В ОАЭ приостановят работу школ и детсадов из-за коронавируса 29 февраля 18:40, В мире 5 794
Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги парламентских выборов 29 февраля 18:27, Политика 5 697
США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана 29 февраля 18:20, В мире 5 728
Установлена численность штатных психологов в школах Азербайджана 29 февраля 18:09, Общество 6 059
В Польше стартуют крупнейшие за 25 лет военные учения США 29 февраля 18:00, В мире 5 682
США и «Талибан» подписали мирное соглашение 29 февраля 17:46, В мире 5 654
Азербайджан полностью приостановил авиасообщение с Ираном 29 февраля 17:37, Экономика 8 863
Греция не впустила тысячи сирийских беженцев из Турции 29 февраля 17:25, В мире 5 908
В "АЖД" создан штаб в связи с коронавирусом 29 февраля 17:17, Общество 6 220
Российские актеры представили в Баку спектакль "Идеальная игра" - ФОТО 29 февраля 17:11, Культура 5 909
МИД Азербайджана обратился к согражданам, желающим вернуться из Ирана - открыта "горячая линия" 29 февраля 17:04, Политика 6 194
В Иране протестующие сожгли больницу, в которую привезли больных коронавирусом - ВИДЕО 29 февраля 16:57, В мире 11 001
В Баку похоронили Народного артиста Агахана Салманлы - ФОТО 29 февраля 16:52, Общество 6 462
В Париже три медработника заразились коронавирусом 29 февраля 16:45, В мире 5 869
Турецкая армия уничтожила в Сирии заводы по производству химоружия 29 февраля 16:38, В мире 6 651
В Азербайджане 72% студентов разрешили перевестись из вуза в вуз 29 февраля 16:30, Общество 6 476
На рейсе Москва-Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус 29 февраля 16:22, В мире 5 949
В Бакинском порту начались дезинфекционные мероприятия - ФОТО 29 февраля 16:13, Общество 6 299
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом 29 февраля 16:00, В мире 6 304
В Катаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 29 февраля 15:48, В мире 6 016
В Грузии 170 человек помещены на карантин 29 февраля 15:39, В мире 6 096
Азербайджан закрыл границу с Ираном 29 февраля 15:25, Политика 10 900
В Баку пройдет весенняя акция по посадке деревьев 29 февраля 15:16, Общество 6 431
У двух граждан Азербайджана обнаружен коронавирус - Оперативный штаб 29 февраля 14:55, Общество 12 552
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии 29 февраля 14:53, В мире 7 078
Пентагон против размещения Patriot в Турции 29 февраля 14:40, В мире 6 575
Япония начнет применять экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут 29 февраля 14:32, В мире 6 401
В Иране растет число скончавшихся от коронавируса 29 февраля 14:20, В мире 6 687
Пять депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом 29 февраля 14:12, В мире 6 469
В Баку женщина умерла от пневмонии 29 февраля 14:06, Общество 8 136
В Грузии выявили третий случай заражения коронавирусом 29 февраля 14:01, В мире 6 493
Во Флориде полицейские арестовали шестилетнюю девочку - ВИДЕО 29 февраля 13:58, В мире 6 927
В Баку завтра ожидается сильный ветер 29 февраля 13:55, Общество 34
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов 29 февраля 13:52, В мире 6 606
От экспорта газа в рамках ЮГК Азербайджан получит миллиарды долларов 29 февраля 13:49, Экономика 6 818
Итальянский губернатор извинился перед китайцами за слова об их гигиене в связи с вирусом 29 февраля 13:45, В мире 6 543
Коронавирус не помеха: в "Формуле-1" не станут отменять три стартовых этапа 29 февраля 13:41, Спорт 6 574
Армянское лобби пытается взять под контроль прокуратуру Москвы 29 февраля 13:31, Политика 8 832
Эрдоган Путину: Оставьте нас "один на один" с Дамаском 29 февраля 13:29, В мире 7 468
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев 29 февраля 13:25, В мире 6 712
МИД России сообщил о результатах переговоров с Турцией по Сирии 29 февраля 13:15, В мире 6 928
Рафаэль Агаев завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио 29 февраля 13:10, Спорт 6 942
ТОП-5 лучших Android приложений 2020 года: выбор пользователей - ФОТО 29 февраля 13:04, Технологии 6 897
"Южный газовый коридор" - современная форма межгосударственного сотрудничества 29 февраля 12:59, Экономика 6 651
Азиатские страны подошли к "решающему моменту" в борьбе с коронавирусом 29 февраля 12:55, В мире 6 830
Крупный пожар произошел на складе овощебазы в России - ВИДЕО 29 февраля 12:49, В мире 6 680
ВОЗ: медицинские маски могут быть опасны 29 февраля 12:46, В мире 7 740
В Южной Корее зафиксировали 219 новых случаев заражения коронавирусом 29 февраля 12:42, В мире 6 645
Натия Турнава: "Южный газовый коридор" подчеркивает роль совместных усилий государств 29 февраля 12:38, Экономика 7 013
Белый дом перенес встречу Курца и Трампа из-за коронавируса 29 февраля 12:35, В мире 6 709
В Пакистане поезд протаранил автобус, десятки погибших и пострадавших 29 февраля 12:30, В мире 6 653
В России автобус с детской футбольной командой попал в ДТП - ВИДЕО 29 февраля 12:24, В мире 7 123
Турецкий лоукостер запускает авиасообщение с Баку 29 февраля 12:19, Экономика 7 744
Теменужка Петкова: Болгария является активным участником «Южного газового коридора» 29 февраля 12:11, Экономика 6 903
Закон Азербайджана «О медиации» - довольно емкий и актуальный - российский эксперт 29 февраля 12:05, Общество 7 204
В Британии зафиксирован первый случай передачи COVID-19 от человека к человеку 29 февраля 11:59, В мире 6 825
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю 29 февраля 11:44, Экономика 6 872
Вернувшийся в Баку по техническим причинам самолет вылетел в Анкару - ОБНОВЛЕНО 29 февраля 11:36, Общество 9 732
Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе 29 февраля 11:32, Технологии 6 914
В результате аварии на крупном проспекте в Баку образовалась пробка 29 февраля 11:27, Общество 7 698
В марте в Азербайджане будет 15 нерабочих дней 29 февраля 11:23, Общество 10 194
Завтра в Баку пройдет главный экзамен конкурса "Восхождение" 29 февраля 11:19, Общество 7 196
Владимир Фекете: Азербайджан обладает большим авторитетом в Ватикане - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО 29 февраля 11:16, Политика 7 208
В Италии три футболиста заразились коронавирусом 29 февраля 11:11, В мире 7 238
В США представили модель гиперзвукового ракетного комплекса LRHW 29 февраля 11:05, Технологии 7 051
В Италии распродали все фирменные маски Fendi стоимостью около €200 29 февраля 11:00, В мире 7 229
Cтроительство наземного участка ТАР практически завершено - управляющий директор 29 февраля 10:55, Экономика 7 116
В Словакии началось голосование на парламентских выборах 29 февраля 10:53, В мире 7 036
У находящихся на карантине в Баку коронавируса не выявлено - Оперативный штаб 29 февраля 10:49, Общество 7 949
Турал Гянджалиев: Пусть армянская община знает, что у нее уже есть законно избранный депутат - ИНТЕРВЬЮ 29 февраля 10:46, Политика 8 004
Почти 1000 человек заражены коронавирусом в Японии 29 февраля 10:38, В мире 7 161
На границе Турции и Греции произошли столкновения с беженцами - ВИДЕО 29 февраля 10:32, В мире 8 116
Азербайджанская армия начинает широкомасштабные учения 29 февраля 10:28, Общество 7 371
Радикалы бегут за границу работать против Азербайджана - "Политшоу представляет" - Видеопроект 29 февраля 10:25, Политика 7 186
Ещё новости