Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, в воскресенье утром не открылся, из-за того что сотрудники проводят совещание по коронавирусу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В самой Франции больны уже около 100 человек, ежегодно Лувр посещают несколько миллионов человек со всего мира.