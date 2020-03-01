https://news.day.az/world/1207806.html Лувр закрыли для проведения совещания по коронавирусу
Лувр закрыли для проведения совещания по коронавирусу
Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, в воскресенье утром не открылся, из-за того что сотрудники проводят совещание по коронавирусу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В самой Франции больны уже около 100 человек, ежегодно Лувр посещают несколько миллионов человек со всего мира.
"Информационное совещание по теме здоровья населения, связанное с мерами профилактики COVID19... повлияло на то, что открытие музея в воскресенье, 1 марта, было отложено. Музей пока не может быть открыт", - говорится в Twitter Лувра.
Представители музея принесли извинения за доставленные неудобства и заявили, что будут сообщать о развитии ситуации.
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